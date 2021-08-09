الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجري مخدرات بـ5 ملايين جنيه في مطروح

حبس
حبس

تمكنت أجهزة الأمن في مطروح من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة وأكثر من 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح قيام عنصرين إجراميين يقيمان بدائرة القسم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش و2 بندقية ومسدس وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي (أكثر من 5 ملايين جنيه).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي واستخدام الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

 

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التفكير الخرافي

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