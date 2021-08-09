سقوط عصابة «تأجير شقق الساحل الشمالى»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط رجل وسيدة لهما معلومات جنائية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين وارتكاب 16 واقعة نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إنشاء إعلانات وهمية بمعرفة الأول على أحد مواقع التسوق الإلكتروني تتضمن قدرته على توفير شقق سكنية للإيجار بأسعار أقل من مثيلتها بمنطقة الساحل الشمالي.

وتقوم الثانية بالتواصل مع المجني عليهم وطلب استكمال الإجراءات عقب إيهامهم بأنها موظفة خدمة عملاء بإحدى الشركات السياحية وتلقيهما مبالغ مالية عن طريق خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول كمقدم للتعاقد.

وعثر بحوزتهما على 6 هواتف محمولة وبفحصها تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابهما الوقائع المشار إليها.

كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه وإنفاق باقي المبالغ التي تحصلا عليها.