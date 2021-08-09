إنطلاق عرض مسلسل «الهيبة – الحصاد» يومياً على MBC مصر2​ ​

شاهين أُصيب ولم يَمُت.. هكذا تبدأ الحكاية الجديدة من مسلسل "الهيبة" في جزء جديد يحمل عنوان "الحصاد"، والذي تبدأ قناة MBC مصر2، عرضه يومياً عبر شاشتها في تمام الثامنة مساءً يومياً بداية من غداً "الثلاثاء".

قصة حب تولد من رحم العنف والهروب والمواجهات والخيانة والشجاعة والتضحية، تجمع بين الخارج عن القانون جبل شيخ الجبل "يم الحسن"، والإعلامية نور "سيرين عبد النور". فهل يكون الفشل نصيب هذا الحب، أم ثمة بارقة أمل ستلوح من داخل "الهيبة"؟

توضح سيرين عبد النور، بطلة الجزء الثالث من "الهيبة- الحصاد"، طبيعة الدور الذي تلعبه، فتقول: "أؤدي دور نور رحمة وهي إعلامية لبنانية صاحبة شخصية قوية، صنعت اسمها في عالم الإعلام، وكان لديها طموحات كبيرة استطاعت تحقيق جزء كبير منها، فكان لها النجاح في مشوارها المهني بمساعدة أشخاص معينين، سيكون لهم لاحقاً تأثيراً كبيراً في حياتها ضمن سياق الأحداث". وتضيف سيرين: "سنرى كيف تتطور العلاقة بينها وبين هؤلاء الأشخاص الذين ساعدوها في تطوير عملها يوم بدأت ببناء مستقبلها الإعلامي، وكيف سيؤثر ذلك على حياتها الجديدة التي اختارتها".

وحول ما ينتظره الجمهور من قصة الحب التي تجمعها بـ جبل، تقول سيرين: "سيدخل جبل حياة نور في ظل الظروف التي تعيشها، لنرى وجهيْن مختلفين لنور ترسمهما علاقتها بهذا الرجل.. وهنا تُطرح أسئلة كثيرة عن قصة الحب المليئة بالرومانسية مع جبل، فهل ستتمكن نور الإعلامية صاحبة المصداقية عند الناس من غض النظر عن طبيعة عمل جبل والارتباط به؟"

ومن جانبه يوضح باسم السلكا أن أحداث الجزء الثالث تنطلق إثر إطلاق النار المتبادل في الهيبة وإصابة شاهين، ثم توتر العلاقات بين أولاد العم والهيبة عموماً." ويضيف السيليكا: "بالتوازي مع هذه الأحداث ستظهر نور رحمة التي تنشأ بينها وبين جبل علاقة إشكالية تغوص في مفارقات درامية بين رومانسية وأكشن، وتلتقي بالصراع العشائري لتصبح جزءاً منه". ويستطرد السيليكا قائلاً: "سنتعرف إلى موقف جبل في خضم هذا كله، وفي ظل تطورات ستنسج شخصيات العمل وتضعهم في مواجهة هذا الصراع".

مُسلسل "الهيبة- الحصاد" قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، وبطولة تيم حسن، سيرين عبد النور، منى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، جوزيف بونصار، محمد عقيل، خالد السيد، ختام اللحام، عباس جعفر، روزينا اللاذقاني، وسام حرب، ناظم عيسى وآخرين.

يُعرض مسلسل "الهيبة- الحصاد" على " MBCمصر2" يومياً من الأحد للخميس الساعة 8:00 مساءً، ويبدأ عرضه الثلاثاء 10 أغسطس 2021.