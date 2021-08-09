لجنة مشتركة من الأبنية التعليمية ومحافظة الشرقية لتجهيز أراض مدارس حياة كريمة

قال اللواء عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب عن محافطة الشرقية إن اللواء يسري الديب، رئيس هيئة الأبنية التعلمية بدأ في تشكيل لجنة بالتنسيق مع الشئون القانونية بمحافظة الشرقية، لحل مشكلة جميع قطع الأراضي التي تبرع بها الأهالي لإقامة مدارس عليها.

وأكد لاشين أنه التقى اليوم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، بمرافقة علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر، لبحث مشكلة تعثر إنشاء مدارس علي بعض الأراضي التي تبرع بها الأهالي، لافتا إلى أن اللواء يسري الديب رئيس الهيئة أثبت حرصه الكبير علي مصالح المواطنين ووعده بحل المشكلات كافة.

أوضح عضو مجلس النواب عن محافطة الشرقية أن المشاكل التي عطلت إنشاء المدارس منها ضيق مساحة الطرق التي تقع في نطاقها الأراضي حيث يصل الطريق في بعض الأماكن لـ4 متر، ما يعوق نزول المعدات، فضلاً عن بعد بعض الأراضي عن المرافق العامة كالكهرباء والمياه مؤكدًا أنه سيتم حصر جميع قطع الأراضي بالمدن والقرى بمراكز أبو كبير وههيا وفاقوس وكفر صقر وأولاد صقر لتخصيصها لإقامة مدارس عليها لخدمة الأهالي بالمراكز.

أشار إلى أن رئيس هيئة الأبنية وعد بتشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والمحافظة، للانتهاء من جميع الاستعدادت حتي تكون تلك المدارس جاهزة للتنفيذ مع انطلاق حياة كريمة في المراكز التي لم تطبق فيها المبادرة الرئاسية حتى الآن.