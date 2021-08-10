أبرزها المزينة بالورود.. فساتين أميرات نساء العائلة المالكة (صور)

ارتدت نساء العائلة المالكة البريطانية أكثر من فستان زفاف خلال حفلات زواجهن، بشكل مميز فلكل منهن طابع خاص فيما يخص اختيار فساتين الزفاف.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع insider البريطاني فساتين زفاف بعض أفراد العائلة المالكة.

كيت ميدلتون:

عندما تزوجت كيت ميدلتون من الأمير ويليام ارتدت فستانًا مستوحى من تصميم غريس كيلي في يوم زفافها حافظت على التقاليد بارتداء فستان طويل الأكمام لحضور حفل زفافها. تم تصميم ثوب ميدلتون من قبل المصممة سارة بيرتون من ألكسندر ماكوين تم تزيين فستانها بالدانتيل يدويًا في المدرسة الملكية للتطريز.

كيت ميدلتون

ارتدت كيت ميدلتون فستانًا ثانيًا في حفل زفافها من تصميم سارة بيرتون من دار الكسندر ماكوين كان ثوبًا أبيض بدون حمالات مع حزام مرصع بالجواهر وبيليرو فرو أبيض قصير.

كيت ميدلتون

هيلي بيبر

هيلي بيبر:

ارتدت هيلي بيبر ثوبًا أبيض اللون في يوم زفافها، لفتت به الأنظار صمم من الدانتيل شبه الشفاف بأكمام طويلة بعد الحفل ارتدت فستان حريري صممه لها رالف آند روسو وحذاء رياضي من Vera Wang وفي نهاية الليل ارتدت بيبر فستان ثالث تم تصميمه برقبة عالية وشق يصل إلى الفخذين.

هيلي بيبر

كريسي تيجن

كريسي تيجن:

ارتدت كريسي تيجن فستان من التول لتتزوج من جون ليجند في عام 2013 تميز أول ثوب لتيغن بطبقات من التول وظهر مفتوح ثم ارتدت فستان عاجي بدون حمالات مع ذيل كبير وأنهت الليلة بفستان حورية البحر باللون الأحمر.

كالي كوكو

كالي كوكو:

ارتدت كالي كوكو فستان من تصميم المصممة اللبنانية العالمية ريم عكرا، بدت كوكو جميلة في فستان أبيض مغطى بأزهار من الدانتيل وظهرت عليه رداء مطابق استغرق صنع الفستان 400 ساعة، وكان مصنوع من 50 متر من الحرير الخالص الشيفون واختتمت الليلة ببدلة جريئة من الدانتيل من Tadashi Shoji تم تصميمها برقبة متدلية.

كالي كوكو

ميجان ماركل

ميجان ماركل:

أبهرت ميجان ماركل الجميع في زفافها بفستان بدون أكتاف صنع من دار الأزياء العالمية جيفنشي كان الفستان بسيط به خط عنق مزخرف مع طرحة من الحرير يبلغ طولها 16 قدم تم تطريزها برسمة زهور الخشخاش ثم ارتدت ماركل فستان مفصل برقبة عالية من تصميم ستيلا مكارتني مع حذاء بكعب ذو نعل أزرق فاتح، وأكملت إطلالتها بحلقة الأكوامارين الشهيرة للأميرة ديانا والتي أهداها لها الأمير هاري.

ميجان ماركل

يوجيني

يوجيني:

ارتدت فستان بظهر عاري لأنها أرادت إظهار ندبة من الجراحة التي أجرتها لتصحيح عيوب خلقية بها، تم تصميمه من قبل بيتر بيلوتو وكريستوفر دي فوس. ارتدت تاج جريفيل إميرالد كوكوشنيك الذي كانت تملكه الملكة الأم وأعارتها الملكة إليزابيث قامت بمطابقة التاج من خلال ارتداء أقراط متدلية مرصعة بالماس والزمرد كانت هدية زفاف من زوجها، ثم ارتدت ثوب حريري بأكمام طويلة وتنورة كاملة ذات ثنيات.