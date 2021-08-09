الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الخزانة الأمريكية تحث الكونجرس على رفع سقف الدين

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الاثنين، على دعوتها للكونجرس لرفع سقف الدين الأمريكي من خلال تحرك يدعمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي بالكونجرس مع قرب نفاد قدرة الحكومة الاتحادية على الاقتراض.

وقالت إن مثل هذا التحرك لن يرفع الإنفاق الحكومي ولن يمهد السبيل لإنفاق مستقبلي مضيفة في بيان "يسمح ببساطة بسداد الخزانة نفقات أُقرت مسبقا. 

ويصيب عدم الوفاء بهذه الالتزامات الاقتصاد الأمريكي ومعيشة جميع الأمريكيين بضرر لا يمكن إصلاحه".

 

إصابات كورونا حول العالم

 

وفي سياق متصل، وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

 

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

كورونا حول العالم

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

التزام الصين المملكة المتحدة الولايات المتحدة إيران الاتحاد الحكومة إيطاليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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