الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نبيلة مكرم تستقبل السفير الهولندى

نبيلة مكرم تستقبل
نبيلة مكرم تستقبل السفير الهولندي

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، هان ماوريتس سفير هولندا بالقاهرة بمقر الوزارة، وذلك بحضور السفير محمد خيرت، مستشار وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

وبحثت مكرم مع السفير الهولندي الزيارة المقررة لوزيرة الهجرة الهولندية إلى مصر، والتحضير للقاء المرتقب عقده بين الوزيرتين، والذي سيركز أساسا على موضوعات عديدة من بينها ما يتعلق بقضايا الهجرة غير الشرعية والمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكلف بها وزارة الهجرة المصرية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، والجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الصدد، وكذلك مجالات التعاون مع الحكومة الهولندية في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما استعرضت وزيرة الهجرة إمكانية إقامة تعاون مشترك بين مصر وهولندا على غرار التعاون القائم مع ألمانيا والمتمثل في تدشين المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، وكذلك مناقشة أوضاع الجالية المصرية في هولندا.

وتطرقت الوزيرة في حديثها أيضا إلى الجهود الحثيثة للوزارة في رعاية المصريين بالخارج وربط الشباب منهم بوطنهم الأم، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج ومركز الحوار الخاص بهم (ميدسي MEDCE)، وذلك بهدف حمايتهم من أي مفاهيم أو أفكار زائفة قد يتعرضون لها بالخارج وتحصينهم ضد الاستقطاب الفكري.

من جانبه، ثمن السفير الهولندي هان ماوريتس جهود وزارة الهجرة المصرية في مختلف المجالات، معربا عن سعادته بالمكانة التي تحتلها الجالية المصرية في هولندا لما لها من تميز وسمعة طيبة، علاوة على مشاركتها الإيجابية في المجتمع الهولندي.  

الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين وزيرة نبيل المحافظات وزيرة الهجرة المبادرة الرئاسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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