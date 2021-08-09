«السكة الحديد» تخفّض سرعة القطارات لارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة السكة الحديد عن خفض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاثنين، وذلك لتجنب وجود مشاكل فنية أثناء مسير القطارات.

وأوضحت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن خفض سرعة القطارات يأتي ضمن حرص الهيئة على مسير القطارات بدون مشاكل تؤثر بشكل سلبي على حركة القطارات وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أن خفض سرعة القطارات لن يؤثر بشكل سلبي على مواعيد وصول القطارات، لافتة إلى أن هناك التزام من السائقين بمواعيد خروج القطارات وذلك للحفاظ على مواعيد الوصول والخروج للقطارات بخطوط الوجه البحري والوجه القبلي.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، شهد مراسم توقيع عقد شراء 4 أوناش رصيف عملاق (STS) للمحطة متعددة الأغراض التي يتم تنفيذها على الأرصفة 55- 62 بميناء الإسكندرية بتكلفة إجمالية 650 مليون جنيه مصرى.

وتم توقيع العقد بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وشركة هايكسي للمعدات الثقيلة، وهي شركة صينية عالمية متخصصة في صناعة الأوناش العملاقة الخاصة بمحطات تداول الحاويات.

وقام بتوقيع العقد لواء بحرى أ.ح عبدالقادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية ودونهايشى رئيس مجلس إدارة شركة هايكسي للمعدات الثقيلة.