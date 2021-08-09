«الصحة»: توزيع لقاح «جونسون» على مراكز تطعيم المسافرين للخارج قريبًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن لقاح «جونسون آند جونسون» سيتم توزيعه قريباً على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج بلقاحات فيروس كورونا، والتي يبلغ عددها 126 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن لقاح "جونسون آند جونسون" سيخضع لتحاليل واختبارات هيئة الدواء المصرية، والتى تستغرق مدة من أسبوعين لثلاثة أسابيع على الأكثر.

وأشارت إلى أن اللقاح عبارة عن جرعة واحدة ولا يحتاج لأى جرعات أخرى على عكس باقى لقاحات فيروس كورونا، لافتة إلى أنه يمكن حجز اللقاح عبر الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: 15335.

وأكدت أن مراكز تطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح، والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذي يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقي لقاح فيروس كورونا في حالة المسح الإلكتروني للرمز، موضحاً أن تلك الشهادات مؤمّنة من مجمع الإصدارات المؤمّنة الذكية.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد "جونسون آند جونسون" الأمريكي، حيث تم استلام 261 ألفا و600 جرعة من اللقاح، بمطار القاهرة الدولي، فى الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة استمرار استقبال شحنات أخرى من اللقاح تباعاً خلال الفترة القادمة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.