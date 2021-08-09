الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 178 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

تحصين الماشية
تحصين الماشية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم الاثنين، 178 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة والذى يبلغ 266554 حيوانا، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتا أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

وأشار "أنور" إلى  مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، و تقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى استهدفت تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى، إلى استمرار عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن  المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدرى الأغنام وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك،فى إطار حرص الدكتور طارق رحمى  محافظ الغربيه  واهتمامه بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الغربية على تكثيف الحملات واستمرارها طوال العام لحماية الثروة الحيوانية والحد من إنتشار الأمراض، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لإنجاح تلك الحملات وتحقيق المستهدف منها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه، وجه محافظ الغربيه رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة  بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين  بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها.

جدير بالذكر، أن محافظة الغربية حصلت على مركز متقدم  على مستوى الجمهورية في الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وذلك منذ انطلاق الحملة.

تحصين مطلوب عريس الف رأس ماشية الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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