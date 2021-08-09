حملات مرورية مكثفة بمحاور القاهرة والجيزة لضبط المخالفين

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الإثنين، تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وتجرى إدارة مرور القاهرة، تحويلات لحركة السيارات بسبب إنشاء كوبري لربط محور جمال عبد الناصر بالتجمع بطريق الجيش مرورا بالطريق الدائري لمدة 3 أشهر، وسط تواجد الخدمات لمتابعة حركة المركبات.

وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة بالخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء كوبرى سيارات لربط محور جمال عبدالناصر "التجمع الخامس"، بطريق الجيش خلف مركز المنارة للمؤتمرات مرورًا أعلى الطريق الدائرى، الأمر الذى يتطلب غلق مخرج محور جمال عبدالناصر تجاه الطريق الدائرى (مسطح نفق الجولف)، ضمن أعمال الإنشاء المشار إليها.

وسيجري إجراء التحويلات المرورية على النحو الآتى: القادم من محور جمال عبدالناصر تجاه الطريق الدائرى يسلك يمينًا شارع الأمل (المشتل) فالدوران، والعودة يمينًا بجوار فندق تريومف ليكشرى تجاه الطريق الدائري، وستبدأ الأعمال اعتبارًا من اليوم ولمدة ثلاثة أشهر.