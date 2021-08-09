الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحالف دعم الشرعية فى اليمن يدمر طائرتين تجاه «خميس مشيط» جنوب السعودية

طائرة حوثية مسيرة
طائرة حوثية مسيرة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في ساعة مبكرة، اليوم  الإثنين، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه خميس مشيط، جنوب غرب السعودية.

وقال التحالف، إن "ميليشيا الحوثي تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين"، وأكد االتحالف قائلًا: "نحن نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وكان التحالف قد أسقط، الخميس الماضي، مسيّرة مفخخة باتجاه خميس مشيط بواسطة الدفاعات الجوية.

وقال التحالف، بعد حادثة الخميس،⁩ إن: "كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها".

يأتي هذا فيما أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، سقوط عددًا من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي بنيران الجيش وطيران التحالف في جبهة رحبة بمحافظة مأرب.

فيما أوضح المركز في بيان، أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بغارتين تجمعات حوثية في جبهة رحبة ونتج عنهما سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، كما استهدف بغارة أخرى عربة مدرعة مما أدى لتدميرها ومقتل طاقمها، وفقًا لـ«قناة العربية».

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت في الوقت ذاته تحركات للحوثيين في مواقع متفرقة بجبهة رحبة، وألحقت بهم خسائر في الأرواح والعتاد منها تدمير طقم قتالي ومقتل جميع من كانوا على متنه.

وأمس الجمعة، أعلنت قوات الجيش اليمني، عن كسر هجوم لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن عناصر الجيش والمقاومة رصدوا محاولة مجاميع من ميليشيات الحوثي مهاجمة أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة وكانوا لها بالمرصاد، مؤكدًا أن الاشتباكات انتهت بمصرع جميع تلك العناصر المهاجمة.

بالتزامن، استهدفت مدفعية الجيش مواقع وتحركات الميليشيات على امتداد الجبهة، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها، بحسب المركز.

كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، في الجبهة ذاتها تجمعات متفرقة للميليشيا الحوثية وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرتين مسيرتين طائرتين مسيرتين مفخختين خميس مشيط

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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