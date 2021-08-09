توجيه السيسى بشأن استغلال أصول هيئة النقل العام يتصدر عناوين الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الإثنين.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون منظومة المحاور الجديدة على نهر النيل متكاملة الجوانب، وليست مقصورة على الربط والتنقل، بل تكون بمنزلة شرايين تنمية وحياة لكل المواطنين على ضفتي النيل، ولتسهيل الحركة المرورية اليومية الكثيفة.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول ومساحات الأراضي التابعة لهيئة النقل العام داخل نطاق القاهرة الكبرى، أخذا في الاعتبار أن قطاع النقل بجميع مكوناته يشكل إحدى أهم دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وعنصرا حيويا في الحياة اليومية للمواطنين.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية.

وتناول الفريق كامل الوزير مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط مدينتي العين السخنة والعلمين، امتدادا إلى مرسى مطروح، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى، وتطرق إلى جهود الوزارة لتطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته، ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج، بالإضافة إلى مسارات ومحطات أوتوبيسات النقل الترددية، التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري، ضمن منظومة النقل الذكي المتكامل، التي يجرى تطبيقها على الطرق السريعة، التي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين، وتنهى الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

كما استعرض وزير النقل المحاور الجديدة المتكاملة على نهر النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية، مبينا مستجدات العمل في تطوير ورفع كفاءة أنظمة الخط الأول لمترو الأنفاق، وكذلك الإجراءات الحالية المتخذة لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، بما فيها مشروعات البنية الأساسية مثل تطوير الإشارات والمزلقانات وفقا لأحدث النظم العالمية، بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، خاصة في منطقة الصعيد بخط «الأقصر ــ السد العالي».