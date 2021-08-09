اليوم.. مجلس الأمن الدولى يناقش أمن الملاحة البحرية

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة افتراضية، اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة أمن الملاحة البحرية، وتنعقد جلسة اليوم بطلب من الهند التي تترأس مجلس الأمن هذا الشهر، ويديرها افتراضيا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

يأتي هذا فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحد، إن النظام الإيراني يمارس "الإرهاب" على ممرات الملاحة الدولية، محذرا من أن إيران تشكل "خطرا واضحا" على استقرار المنطقة وعلى السلم الدولي.

ونقل أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء في بيان عن بينيت تأكيده خلال جلسة للحكومة على أن إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة "ميرسر ستريت" التي تديرها إسرائيل في بحر العرب أواخر الشهر الماضي، قائلا إن طهران ما زالت تحاول التهرب من ذلك "بمنتهى الجبن".

وتزامنا، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، إن الاتحاد يدين بأشد العبارات الهجوم الذي وصفه بأنه "غير مشروع" على السفينة التجارية "ميرسر ستريت" قبالة سواحل سلطنة عمان أواخر الشهر الماضي.

وأضاف بوريل في بيان نشره موقع مجلس الاتحاد الأوروبي إنه لا يوجد أي مبرر لهذا الهجوم، الذي أودى بحياة روماني وببريطاني، مؤكدا أن جميع الأدلة المتوافرة تشير بوضوح إلى إيران.

وتابع "تلك الأفعال المتهورة الأحادية الجانب، التي تتعارض مع القانون الدولي وتهدد السلم الدولي، غير مقبولة ويجب أن تتوقف. يجب ضمان حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي".

يأتي هذا فيما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية الاسبوع الماضي عن إدانتها للهجوم على السفينة ميرسر ستريت في بحر العرب والذي وقع الجمعة 29 يوليو الماضي.

وذكر بيان لمكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، "ننضم إلى شركائنا وحلفائنا في إدانتنا القوية للهجوم على ميرسر ستريت، وهي سفينة تجارية كانت تمر بسلام عبر شمال بحر العرب في المياه الدولية.. عند مراجعة المعلومات المتاحة، نحن على ثقة من أن إيران نفذت هذا الهجوم، الذي أسفر عن مقتل شخصين بريئين، باستخدام طائرات انتحارية بدون طيار متفجرة، وهي قدرة مميتة تستخدمها بشكل متزايد في جميع أنحاء المنطقة".

وتابع البيان أنه "لا يوجد مبرر لهذا الهجوم الذي يتبع نمطًا من الهجمات والسلوك العدواني. وتهدد هذه الإجراءات حرية الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي، والنقل البحري والتجارة الدولية ، وحياة من كانوا على متن السفن المعنية"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها للنظر في خطواتنا التالية والتشاور مع الحكومات داخل المنطقة وخارجها بشأن الاستجابة المناسبة، والتي ستكون وشيكة. معربة عن تعازيها لأسر الضحايا.

وأعلنت شركة "زودياك ماريتايم" العالمية "مقرها لندن"المشغلة ، أن السفينة "ميرسر ستريت" وتحمل منتجات بترولية تعرضت لهجوم في بحر العرب، واصفة الحادث بأنه "قرصنة محتملة"، قائلة أن الحادث أودى بحياة اثنين من أفراد الطاقم: مواطن روماني ومواطن بريطاني".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع البريطانية تعرض سفينة تجارية مملوكة لإسرائيل لهجوم قبالة سلطنة عمان في بحر العرب.

وقالت الوزارة في بيان، إنها ما زالت تحقق في الهجوم المبلغ عنه.