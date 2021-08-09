«الأهرام» تبرز حرص مصر على تعزيز الدور القومى للعراق

سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد - خلال اجتماعه أمس الأول مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون - حرص مصر على دعم العراق الشقيق، تعزيز دوره القومي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها صباح اليوم الإثنين تحت عنوان "مصر.. و تعزيز الدور القومي للعراق" - أن ذلك يؤكد أن الهدف الأساسي لمصر ليس فقط استعادة الدول العربية كياناتها الوطنية (و هو أمر ذو قيمة استراتيجية بالنسبة لمصر)، ولكن إلى جانب ذلك استعادة دورها العربي، ارتكانا إلى الإيمان بأن الفكرة القومية مغروسة في مختلف الطوائف والمذاهب، ولأن الفضاء القومي العربي هو الفضاء المجاني، الذي تتجلى فيه أدوار الدول والوحدات الوطنية، وهو أمر لا يمكن أن تتخلى عنه أي دولة عربية، بمجرد أن تقف على قدميها من جديد.

وشددت الصحيفة على أن الدور القومي - المؤسَس على الأفعال وليس الأقوال فقط - يمثل أحد أبرز الملامح في السياسة المصرية في عهد الرئيس السيسي، فبعد عقود أربعة انتهجت فيها مصر سياسة أقرب إلى البراجماتية والانحسار في علاقاتها العربية، ها هي تعمل الآن - ودون خطاب عروبي صاخب - على تكريس نهج قائم على تعزيز الاستقرار الداخلي و الأمن الوطني للدول العربية، و توظيفه في الأمن القومي الشامل.

واعتبرت الصحيفة أن هذا النهج بالنسبة لمصر يبدو أنه أصبح هو الرؤية الحاكمة، والمنطلق، لاستعادة الدولة الوطنية، وتعزيز حركة التجارة والمصالح المصرية مع العالم العربي، و هو نهج يمثل خلاصة الخبرة المصرية على مدى العقود الماضية، و خلاصة الرؤية المصرية الجديدة بعد 30 يونيو.