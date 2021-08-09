الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران: جزء مهم من زوال الولايات المتحدة حدث فى العراق

اللواء حسين سلامي
اللواء حسين سلامي

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن الولايات المتحدة في طريق الزوال من الساحة العالمية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، أضاف، خلال استقباله في طهران رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، أن "جزءا مهما من زوال الولايات المتحدة من الساحة العالمية حدث في العراق، حيث أصبحوا بين شرين، فإن بقوا يتكبدون الأضرار وإن غادروا فهم مهزومون".

وتابع أن "الكلمة الأساسية تقال في الميدان دوما والقدرات السياسية الحقيقية هي القدرات الميدانية، وأداء الحشد الشعبي رائع جدا في هذا الميدان وستتوسع قدراته إن شاء الله تعالى كقوة دفاعية وجهادية ذات أهداف كبيرة وإيمان قوي وانسجام داخلي وانتظام وانضباط عالي المستوى".

وختم تصريحاته بالقول "نحن داعمون لكم في جبهة المقاومة واستمرار هذه المعركة الكبرى ونأمل بأن يتحقق قرار المجلس الوطني العراقي في خروج القوات العسكرية الأميركية من العراق بصورة عملية وبأفضل صورة ممكنة وأن يواصل العراق المستقل والمقتدر والآمن طريقه من دون تواجد المحتلين".

 

 و علي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، رقم قياسي لضحايا كورونا، بلغ نحو 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و542 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وتأتي الحصيلة القياسية الجديدة للإصابات، في يوم عاودت الدوائر الحكومية والمصارف في محافظتي طهران وأبرز المجاورتين، فتح أبوابها بعد إغلاق لنحو أسبوع، سعيًا للحد من الزيادة المسجلة في الآونة الأخيرة في إصابات كورونا.

وحذر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، في مطلع يوليو من «موجة خامسة» من التفشي الوبائي في الجمهورية، عازيا إياها بشكل أساسي لمتحور «دلتا» شديد العدوى.

كما أشار خلال الفترة الماضية، إلى تراجع التزام الإيرانيين بالإجراءات الوقائية للحد من انتقال العدوى.

ومنذ بدء جائحة "كوفيد 19"، لم تفرض السلطات الإيرانية إجراءات إغلاق شامل على غرار تلك التي اعتمدتها العديد من دول العالم، عازية ذلك للظروف الاقتصادية الصعبة العائدة بالدرجة الأولى إلى العقوبات الأميركية.

وشكا المسؤولون الإيرانيون من تأثير العقوبات على إمكان استيراد لقاحات مضادة لـ كورونا، لا سيما لصعوبة القيام بالتحويلات المالية اللازمة من أجل الحصول عليها.

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وائل لطفي

التفكير الخرافي

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