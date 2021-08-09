معمرة تونسية تبلغ 123 عاما تتلقى جرعة أولى من لقاح كورونا

ذكرت تقارير محلية في تونس أن معمرة تبلغ من العمر 123 عاما تلقت الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا خلال اليوم المفتوح للتطعيم الذي خصصته السلطات يوم الأحد.

وذكرت إذاعتان محليتان على الأقل، وهما "صبرة اف أم" و"جوهرة اف أم"، أن المعمرة التي يطلق عليها أم هاني تلقت جرعة أولى من اللقاح البريطاني "استرازينيكا" في مركز للتطعيم بمدينة السبيخة التابعة لولاية القيروان.

ولم ترد معلومات أكثر عن المرأة المسنة التي تأتي في مقدمة الأكبر سنا من بين أكثر من نصف مليون تونسي تلقوا اللقاح يوم الأحد.

وخصصت السلطات التونسية يوما مفتوحا لتطعيم لمن يفوق سنهم الـ 40 عاما في مسعى لتحصين أكبر عدد ممكن من السكان ضد الفيروس بحلول منتصف أكتوبر المقبل وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.