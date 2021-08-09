عمرو بدوى: عودة السياحة تؤدى لزيادة حركة المكالمات الدولية

قال الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن استقبال مصر لأولى الرحلات الرسمية، اليوم الإثنين، بعد قرارعودة السياحة الروسية إلى مصر بعد انقطاع استمر 6 سنوات سيؤدي إلى تنشيط حركة السياحة الخارجية على مصر، مشيرا إلى أن السوق الروسي من أكبر الأسواق السياحية لمصر خلال الفترات السابقة.

وتابع "بدوي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عودة النشاط السياحي ستستفيد منه جميع قطاعات الدولة وعلى راسها الطيران والسياحة والسفر والضيافة والفنادق والنقل والمواصلات، وستنعش قلب الاقتصاد المصري بعد زيادة الأفواج السياحية والتي تمثل جزءًا أصيلًا من الاقتصاد القومي، موضحا أن قطاع الاتصالات أحد المستفيدين سواء محليا أو خارجيا.

وتوقع "بدوي"، زيادة حركة الاتصالات الدولية “الرومنج” بعد زيادة أعداد السياح في مصر واستخدامهم للمكالمات الدولية والتمتع بخدمات الإنترنت والاتصالات سواء من خلال هواتفهم أو بشراء خطوط جديدة محليا، مما سيعظم من العوائد الاقتصادية للقطاع بشكل مباشر وغير مباشر، ويؤدي إلى زيادة حجم المكالمات الدولية الواردة إلى مصر، حيث إن النشاط السياحي يحرك عجلة الاقتصاد القومي ويؤدي إلى زيادة الخدمات بداية من حجز السائح لتذكرة الطيران والفنادق حتى عودته سالما إلى بلده.

وحث الرئيس السابق للجهاز القومي للاتصالات شركات المحمول والاتصالات لإطلاق عروض مميزة للسياح كجزء من الترويج السياحي لمصر، موضحا أن مصر تعد من أكبر أسواق المنطقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويصل عدد مشتركي المحمول إلى 100 مليون عميل.

وكانت شركة "مصر للطيران"، قد أعلنت تسيير 7 رحلات أسبوعية، من العاصمة الروسية "موسكو" إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، بواقع 4 رحلات إلى مدينة الغردقة، و3 رحلات إلى شرم الشيخ، اعتبارًا من غدٍ الاثنين، بينما تصل أولى رحلات مصر للطيران من موسكو إلى مطار الغردقة اليوم في التاسعة صباحًا.

ويأتي ذلك بعد توقف الرحلات الجوية بين البلدين في المطارين ما يقرب من 6 سنوات، بسبب حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية أكتوبر 2015، وتأتي عودة الرحلات في إطار المجهودات المستمرة، التي تقوم بها وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.