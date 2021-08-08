إصابة 11 شخصًا في حادث سير بالبحيرة

أصيب 11 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادثى منفصلين بالطريق الصحراوي والزراعى بالبحيرة.

وأصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، الأحد، جراء وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة "بيجو" وسيارة "ميكروباص" بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية بجوار مدخل الإذاعة.

والمصابون هم: إيناس حسن يونس، 47 عاما، اشتباة خلع بالكتف الايسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد عبد اللطيف مراد، 55 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبد اللطيف محمد عبد اللطيف، 14 عاما، جرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد جمال جودة، 32 عاما، اشتباه كسر بالزراع الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد مصطفى عتمان 21 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نبوية عبد الله ضيف 24 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،

آية أحمد العزب، 21 عاما، جرح قطعى بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي، وجارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كما أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين "ملاكي" بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين"ملاكي" بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، عند الكيلو 95 مما نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

المصابون هم:- محمد ابراهيم عبد الفتاح، 39 عاما، اشتباه مابعد الاتجاج، فادية ياسين محمد، 77 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، عبد الله أحمد حسن، 12 عاما، اشتباه ما بعد الاتجاج، ديما أحمد حسن، 15 عاما، كدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون، وجارى عمل الأسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.