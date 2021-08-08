الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

دنيا عبدالعزيز: تأثرت برحيل دلال عبدالعزيز.. هي أول من قدمني للجمهور

دنيا عبدالعزيز
دنيا عبدالعزيز

عبرت الفنانة دنيا عبدالعزيز عن حزنها الشديد، من فقدان الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، والتي توفيت أمس السبت، بعد تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، عن عمر 61 عاماً، مشيرة إلى أنها حزنت بشدة أيضًا لوفاة الفنان الكبير سمير غانم.

وأضافت دنيا عبدالعزيز لـ"الدستور" قائلة: "تأثرت بالراحل سمير غانم فى حياتى المهنية والشخصية حيث كانت تجمعه هو وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز صداقة كبيرة مع والدتى رحمها الله، وتعلمت منه الكثير لأنه قيمة فنية كبيرة جداً وكان شخصاً خلوقاً يدعم الجميع رحمه الله".

وتابعت قائلة: "أما الفنانة دلال عبد العزيز فهي ست أصيلة، ربنا يرحمها، هى أول من قدمتني للجمهور والكثيرون كانوا يعتقدون أنى ابنتها".

وكانت قد أقيمت ظهر اليوم جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز وذلك داخل مسجد المشير في منطقة التجمع الخامس، بينما تم تشييع الجثمان في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والامل في مدينة نصر، وذلك وسط حضور عدد كبير من الفنانين والفنانات والنجوم.

وتوافد عدد من الفنانين إلى مسجد المشير طنطاوى، للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وتشييع جثمانها لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل، منهم، عمرو سعد، هاني رمزي، نرمين الفقي، هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، منير مكرم، عايدة رياض، المخرج عمرو محمود ياسين، سمير صبري.

وسادت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني وخارجه، بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد رقودها في المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالتها الصحية خلال هذه الفترة حتى أعلن زوج ابنتها الاعلامى رامى رضوان سلبية المسحة ولكن المضاعفات التي نتجت لديها بسبب الفيروس لم تتركها وأصبح لديها صعوبة في التنفس لترحل وتترك حزن كبير لدى جمهورها في الوطن العربي.

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