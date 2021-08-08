من أسبانيا إلى كوبا.. أشهر المشروبات الصيفية المنعشة في العالم

يحتاج فصل الصيف للكثير من المشروبات المنعشة، لترطيب الجسم من الداخل والشعور بالانتعاش من الخارج خاصة في الأوقات الحارة، ودائمًا ما ينصح خبراء التغذية، بضرورة إمداد الجسم بالماء والسوائل خلال فصل الصيف، لتجنب الكثير من المشكلات بالجسم.

ويعد الليمون بالنعناع أشهر المشروبات الصيفية، ولكن هناك الكثير من المشروبات العالمية تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالانتعاش اللازم، بالإضافة إلى المذاق الشهي، وفقًا لما ذكره موقع " just food" الخاص بالتغذية.

«البينياكولادا»

البينياكولادا، من أشهر المشروبات الإسبانية، فهو مزيج من الصودا وعصير الأنانس، إضافة إلى عصير جوز الهند، فهو كفيل لإمدادك بالإنتعاش خلال وقت الصيف.

«كوكتيل البنسلين»

يعتبر من أشهر المشروبات التي تنتشر بشكل كبير في قارة أمريكا الشمالية، فهو مزيج من عصير الليمون، شراب العسل، إضافة إلى الزنجبيل والصودا.

«عصير الجزر والبرتقال»

يعتبر من العصائر المنتشرة بشكل كبير في البلاد العربية، فهو عبارة عن جزر وبرتقال يتم ضربهم في الخلاط، ويضاف إلية قطع الثلج.

«شربات النعناع المنعش»

يعد من أشهر المشروبات التي تنتشر في الولايات المتحدة، حيث يعتبر من أسهل الوصفات التي يمكن إعدادها بسهول فهو عبارة عن ماء، ثلج مجروش، نعناع طازج، فهو احد المشروبات الشعبية.

«الماري الدموي»

يعتبر من أشهر المشروبات المنعشة الإيطالية، فهو يعد من الوصفات القديمة للمشروبات الصيفية، فهو مزيج من عصير الطماطم ، صلصة التاباسكو ، بعض القطرات من عصير الليمون ، وعود من الكرفس .

«الموخيتو»

الموخيتو أو الموهيتو، بعتبر من أشهر المشروبات الكوبية، فهو عبارة عن مزيج من الليمون بالنعناع، ماء الصودا بالإضافة إلى الثلج المجروش.

«الوديكيري»

كوكتيل "الوديكيري"، من اشهر العصائر التي تنتشر بشكل كبير في قارة امريكا الجنوبية، فهو عبارة عن مزيج يحتوي على عصير الليمون، الفروالة، بالإضافة إلى النعناع والثلج المجروش.