الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأخذ عينات من موقع حريق مركب نيلي في الزمالك

مركب الزمالك المحترقة
مركب الزمالك المحترقة

أصدرت نيابة قصر النيل الجزئية 5 قرارات هامة في حادث حريق داخل باخرة نيلية بمنطقة الزمالك، كما قامت بإجراء المعاينة التصويرية.

وأمرت النيابة بانتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية؛ لإجراء معاينة وأخذ عينات من موقع الحريق؛ لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما أمرت النيابة رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل عن الأسباب التى أدت لاندلاع الحريق.

وكذلك أمرت النيابة، بانتداب لجنة فنية من المسطحات المائية ووزارة الري؛ لبيان صلاحية الباخرة النيلية من عدمه، وإمكانية ترميمها أم لا.

وقررت النيابة الاستماع لعدد من شهود العيان والعاملين على الباخرة؛ للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.

وأمرت النيابة بانتداب لجنتين من الحماية الدنية والسياحة؛ لبيان ما إذا كانت الباخرة النيلية متوفر بها احتياطات الأمن والسلامة اللازمين أم لا، وفقا للإجراءات السياحية المشروطة في مثل تلك الحالات.

جاء ذلك بعد أن تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بالاشتراك مع فرق الإنقاذ التابعة لشرطة المسطحات، من السيطرة على الحريق.

الحماية المدنية مركز شباب الجزيرة غرفة عمليات المعمل الجنائي حريق مركب شرطة المسطحات نيابة قصر النيل الباخرة منطقة الزمالك

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

التفاصيل الكاملة لغضب محمود علاء فى الزمالك

السيسى يوجه باستكمال الدراسات اللازمة للتطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة

كيف رد محمد حسان على تحويل الجماعات مؤسسات خيرية إلى منبع للإرهابيين؟

محمد حسان: «الإخوان» فشلوا فرفعوا شعار «الشرعية أو الدماء»

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

الحرب الأمريكية على الإعلام الصينى!

مؤمن المحمدي

العدل فى الميراث

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: قضية «بيتا» تتصدر الأولوية في الدبلوماسية الفلسطينية

عودة ثنائى «فوضى».. نتفليكس تعرض المسلسل الإسرائيلي الجديد «Hit and run»

أوليمبياد طوكيو.. الإسرائيلية لينوى أشرم تحصد الميدالية الذهبية فى الجمباز الإيقاعى