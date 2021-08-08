النيابة تأخذ عينات من موقع حريق مركب نيلي في الزمالك

أصدرت نيابة قصر النيل الجزئية 5 قرارات هامة في حادث حريق داخل باخرة نيلية بمنطقة الزمالك، كما قامت بإجراء المعاينة التصويرية.

وأمرت النيابة بانتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية؛ لإجراء معاينة وأخذ عينات من موقع الحريق؛ لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما أمرت النيابة رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل عن الأسباب التى أدت لاندلاع الحريق.

وكذلك أمرت النيابة، بانتداب لجنة فنية من المسطحات المائية ووزارة الري؛ لبيان صلاحية الباخرة النيلية من عدمه، وإمكانية ترميمها أم لا.

وقررت النيابة الاستماع لعدد من شهود العيان والعاملين على الباخرة؛ للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.

وأمرت النيابة بانتداب لجنتين من الحماية الدنية والسياحة؛ لبيان ما إذا كانت الباخرة النيلية متوفر بها احتياطات الأمن والسلامة اللازمين أم لا، وفقا للإجراءات السياحية المشروطة في مثل تلك الحالات.

جاء ذلك بعد أن تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بالاشتراك مع فرق الإنقاذ التابعة لشرطة المسطحات، من السيطرة على الحريق.