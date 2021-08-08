وزير النفط العراقي: نعمل على حل المشاكل العالقة مع إقليم كردستان بالحوار

صرح وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، اليوم الأحد، بأن الحكومة الاتحادية ووزارة النفط تؤكدان على ضرورة التعاطي بشفافية عالية مع إدارة الثروة النفطية في عموم العراق.

وأضاف وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، أن الحكومة الاتحادية ووزارة النفط تؤكدان على حل المشاكل العالقة مع إقليم كردستان بالحوار وتبادل واحترام وجهات النظر مع وضع المصلحة الوطنية فوق جميع الاعتبارات.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار خلال اجتماعه ببغداد مع وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان كمال حميد الأتروشي: "نحن نرحب بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان واستعدادنا للعمل على إزالة جميع المشاكل والمعوقات الفنية والمالية حفاظًا على الثروة الوطنية التي هي ملك للشعب العراقي بحسب ما نص عليه الدستور".

وعبر وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار عن الأمل في أن تسفر اللقاءات والحوارات مع الإقليم عن فتح صفحة جديدة من الحوار الموضوعي الجاد لحل المشاكل العالقة وبما يخدم الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه وحسب النصوص الدستورية التي نظمت حقوق المحافظات والأقاليم.

من جانبه، دعا وزير الثروات الطبيعية كمال حميد الأتروشي إلى التعاون المشترك مع وزارة النفط والحكومة الاتحادية، والعمل معًا على فتح آفاق جديدة في العلاقات الثنائية نحو الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية في جميع أنحاء العراق، بالإضافة إلى العمل على تطوير الحقول النفطية والغازية، وأيضًا إقامة المشاريع المشتركة بصورة تكاملية وبما يؤدي إلى حسن استغلال الثروة النفطية خدمة للصالح العام.

وقال وزير الثروات الطبيعية كمال حميد الأتروشي: "لمسنا خلال اللقاء تعاونًا وتجاوبًا كبيرًا لبحث وحل جميع المشاكل العالقة بين المركز والاقليم، فضلًا عن تفعيل صيغ واتفاقات جديدة تضمن التعاون لتطوير الصناعة النفطية والغازية دعمًا للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.