الأحد 08 أغسطس 2021
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حوادث

الآن.. رابط التقديم لكلية الشرطة 2021| كل ماتريد معرفته عن التسجيل

كلية الشرطة
كلية الشرطة

تنشر الدستور رابط التقديم لكلية الشرطة 2021.. واصلت أكاديمية الشرطة  تلقى طلبات المتقدمين عبر رابط التقديم لكلية الشرطة 2021 التالي www.MOIEGYPT.GOV.EG) ، وذلك عقب الإعلان عن تفاصيل قبول دفعة جديدة في المؤتمر الذي أقيم منذ عدة أيام بمقر الأكاديمية بالتجمع الأول.

وزارة الداخلية خصصت رابط التقديم لكلية الشرطة 2021 التالي : www.MOIEGYPT.GOV.EG) من منطلق التسهيل على الأهالي بدلا من قطع مساقات طويلة وتحمل مشقة التقديم للأكاديمية.

 

رابط التقديم لكلية الشرطة 2021

يتيح رابط التقديم لكلية الشرطة 2021 www.MOIEGYPT.GOV.EG التعرف على نتائج الامتحانات التي قام الطلبة بتأديتها فضلا عن موعد الاختبارات القادمة كإجراءات تسهيلية من جانب وزارة الداخلية للطلبة وذيهم.

 

وكان قد وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفقا لما أعلنه اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة على قُبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2021  فى كلية الشرطة.

وقال اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة  أنه بالنسبة للحاصلون على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تُمثل إحتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور وإناث) وذلك في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.

وأوضح اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، أن مواعيد الالتحاق بالنسبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق ذكور واناث  " بكالوريس التربية الرياضية" اناث  العام السابق 2020.

وأوضح اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة  أن التقديم يكون اعتبارا من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 ، واليوم الخميس 19 أغسطس 2021 ولمدة 20 يوما من خلال مكتب تنسيق كلية الشرطة .

اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة  أوضح أيضا أنه بالنسبة للحاصلين  على شهادة الليسانس فى الحقوق البكالوريوس التربية الرياضية العام الحالى 2021  يكون التقديم اعتبارا من يوم السبت 21 أغسطس حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر   ولمدة28 يوميا من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

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كما تضمنت شروط القبول بحد أدنى مجموع (65%) لهذا العام  أو العام السابق، بشرط أن يكون مقيدًا خلال العام الدراسي الماضي في إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

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وائل لطفي

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