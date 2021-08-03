الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كل ماتريد معرفته عن تقديم كلية الشرطة 2021 وشروط التقديم

كلية الشرطة
كلية الشرطة

زادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عبر محركات البحث الإلكترونية عن تقديم كلية الشرطة 2021.

وترصد "الدستور" لقرائها من طلاب الثانوية العامة والأزهرية وأولياء أمورهم، من خلال هذا المقال رابط موقع كلية الشرطة، وخطوات وطريقة التقديم فيه، والمجموع المحدد لقبول الطالب.
 

تقديم كلية الشرطة 2021

مجموع 65% حد أدنى.

وقد أعلنت أعلنت وزارة الداخلية، أن التقدم للالتحاق بكليات الشرطة لهذا العام 2021، مفتوح لكل من ينطبق عليهم الشروط من خريجي الشهادة الثانوية العامة والأزهرية الحاصلين على مجموع 65% كحد أدنى.
 

كلية الشرطة 2021

ويتم التقديم للالتحاق بكلية الشرطة 2021 من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، حيث يتم تسجيل البيانات المطلوبة والانتظار حتى يتم تحديد موعد الاختبار الأول.
 

مواعيد تقديم كلية الشرطة 2021

وتختلف مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة بحسب نوع الشهادة وسنة التخرج، حيث بدأ خريجي الثانوية العامة والأزهرية عام 2020، بخطوات التقدم من يوم 20 يوليو الماضي، وحتى 12 أغسطس الجاري، أما الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لعام 2021 يبدأوا التقديم من يوم 12 أغسطس الجاري، وحتى 6 سبتمبر المقبل.
 

وتستعرض “الدستور” شروط التقديم في كلية الشرطة 2021

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

2- أن يكون محمود السيرة والسلوك وحسن السمعة.

3- ألا يكون سبق صدور الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن يكون الطالب المتقدم مستوفيًا كل الشروط الخاصة باللياقة والصحية.

5- ألا يقل طول المتقدم عن عن 170 سم.

7- تحقيق شرط القوام أقصى وزن = طول الطالب المتقدم – 90.

8- ألا يزيد سن المتقدم في أول شهر أكتوبر المقبل عن 22 سنة.

9- يشترط في الطالب المتقدم إلى كلية الشرطة ألا يكون متزوجًا.

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الشرطة شروط التقديم في كلية الشرطة 2021 كلية الشرطة 2021 الثانوية وزارة الداخلية

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