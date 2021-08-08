«حماية المستهلك» يشن حملات موسعة بالشرقية

شن جهاز حماية المستهلك بالشرقية، حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وإدارة التفتيش الصيدلي و الرقابة الإدارية.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع بن لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 20 شيكارة بن خام زنة 60 كجم بإجمالي 1.200 طن، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخبز شامي وذلك لحيازة سلع غذائية مجهوله المصدر وبدون مستندات وتم التحفظ على 36 شيكارة دقيق فاخر زنة 50 كجم بإجمالي 1.800 طن، وتحرير 4 محاضر ضد أصحاب مخابز وذلك لعدم وجود ميزان حساس، ومحضرين ضد أصحاب مخابز لوجود نقص فى وزن الرغيف.

كما جرى تحرير 3 محاضر ضد أصحاب مخابز لعدم إعلان مواعيد العمل، و4 محاضر ضد أصحاب مخابز لعدم نظافة أدوات المعجن، ومحضر عدم إعطاء بون، و7 محاضر ضد أصحاب مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.