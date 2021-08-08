وزيرة الصناعة تعقد لقاء موسعًا مع مستثمري محافظة الأقصر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن محافظة الأقصر تمتلك إمكانات ومقومات كبيرة فى العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية، الأمر الذى يسهم فى تنويع مصادر التنمية داخل المحافظة، لافتةً إلى أن هناك فرص كبيرة للتوسع في الاستثمار الصناعي وإقامة العديد من المشروعات القائمة على الخامات والمنتجات المتوافرة بالمحافظة بشكل متوازٍ مع تنمية النشاط السياحي التي تتمتع بها الأقصر لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بمستثمرى محافظة الاقصر فى اطار جولتها بعدد من محافظات الصعيد وشملت محافظتى قنا والأقصر.

وشارك فى اللقاء الذى نظمه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وعدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الاقصر والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، الى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت إن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى حريصة على تحقيق التنمية الشاملة فى كافة المحافظات وذلك فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن تعزيز حركة الاستثمار بصعيد مصر يمثل أولوية هامة ضمن خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية، منوهةً إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع وبصفة دورية مع كافة أجهزة الحكومة الخطط والإجراءات المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت إلى أن الأقصر لديها إمكانات كبيرة ومتنوعة في قطاع الحاصلات الزراعية، وهو ما يؤهلها للدخول بقوة في مجال التصنيع الزراعي لهذه الحاصلات، لافتةً إلى أهمية تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية سواء الحكومية مثل وزارتي التجارة والزراعة وغير الحكومية مثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لدفع وتنمية هذا القطاع وزيادة صادراته إلى مختلف الأسواق الخارجية.

واستمعت الوزيرة لبعض التحديات التى تواجه مستثمرى المحافظة وبصفة خاصة ما يتعلق باستكمال المرافق بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص وكذا مساعدة المستثمرين فى تسويق منتجاتهم.

وفى هذا الاطار أعطت جامع توجيهات لمسئولى مركز تحديث الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمساعدة كافة المستثمرين الراغبين فى المشاركة فى المعارض المحلية والخارجية من أبناء الأقصر، لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم فى السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أن المحافظة تسعى جاهدة لتعظيم مواردها من خلال زيادة معدلات الاستثمار فى العديد من القطاعات الإنتاجية، إلى جانب قطاع السياحة حيث تعد المحافظة أحد أهم المحافظات السياحية، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كبير بين المحافظة وكافة الوزارات لمواجهة أى تحديات تواجه عملية الاستثمار بالمحافظة، الأمر الذى يسهم فى تعزيز حركة الاستثمار بكافة مدن المحافظة.