«المتيني» يصدر قرارات بتعيينات جديدة بـ«طب عين شمس»

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عدة قرارات بتعيينات في كلية الطب بجامعة عين شمس، تشمل تعيين الدكتور عمرو صالح جلال موسى رئيسا لمجلس قسم طب وجراحة العين بكلية الطب اعتباراً من 1/8/2021 ولمده ثلاث سنوات .

كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور أيمن عبد الرازق أبو النور رئيساً لمجلس قسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب اعتباراً من 1/8/2021 وحتى 30/9/2022 تاريخ بلوغ السن القانونية.

كما تم تعيين الدكتورة منار مصطفى عادل مامون رئيساً لمجلس قسم طب و صحة المسنين بكلية الطب اعتباراً من 1/8/2021 ولمدة ثلاث سنوات.

كذلك أصدر الدكتور محمود المتينى قراراً بتعيين الدكتورة مها محمد سيد حسن رئيساً لمجلس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب اعتباراً من 1/8/2021 وحتى 5/10/2022 تاريخ بلوغها السن القانونية.

كما أصدر قراراً بتعيين الدكتوره نهال محمد بهجت جميل رئيساً لمجلس قسم الفسيولوجى بكلية الطب اعتباراً من 1/8/2021 ولمدة ثلاث سنوات.

وقرارا بتعيين الدكتورة مها مرزوق مصطفى أبو حمزة رئيسا لمجلس قسم طب الطفيليات بكلية الطب اعتباراً 8/8/2021/ وحتى 31/12/2023 تاريخ بلوغها السن القانونية.

كذلك أصدر قراراً بتعيين الدكتورة نفرت فريد محمد عبد الحميد عبد السلام رئيسا لمجلس قسم الهستولوجى بكلية الطب اعتبارا من 1/8/2021 وحتى 1/1/2022 تاريخ بلوغها السن القانونية.

كما أصدر قرارا بتعيين الدكتورة مي أحمد أمين حمزة رئيسا لمجلس قسم الفارماكولوجي بكلية الطب اعتباراً من 1/8/2021 ولمدة ثلاث سنوات، وقرارا بتعيين الدكتور خالد عبد الفتاح حسن طعيمة رئيسا لمجلس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب اعتباراً من 1/8/2021 وحتى 2/1/2022 تاريخ بلوغه السن القانونية.

كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور حاتم عبد القادر مرسي سعفان رئيساً لمجلس قسم جراحة الأطفال بكلية الطب اعتباراً من 1/8/2021 و لمدة ثلاث سنوات، وأيضا أصدر الدكتور محمود المتيني قرارا بتعيين الدكتور خالد علي جوده سالم رئيساً لمجلس قسم الجراحة العامة بكلية الطب اعتباراً من 1/8/2021 حتى 17/3/2022 تاريخ بلوغه السن القانونية، وقرارا بتعيين الدكتورة حنان محمد أحمد صالح رئيسا لمجلس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب اعتبارا من 1/8/2021 حتى 22/11/2023 تاريخ بلوغها السن القانونية.

كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور هشام عبد السلام محمد سمرى رئيساً لمجلس قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب اعتباراً من 1/8/2021 وحتى 25/8/2022 تاريخ بلوغ السن القانونية.

كما أصدر قراراً بتعيين الدكتوره فاتن وجدي راغب فهمي رئيساً لمجلس قسم الباثولوجى بكلية الطب اعتباراً من 1/8/2021 وحتى 31/12/2021 تاريخ بلوغ السن القانونية.

كما أصدر قراراً بتعيين الدكتورة سحر محمد سالم الفقي رئيساً لمجلس قسم الاشعة التشخيصية بكلية الطب اعتباراً من 1/8/2021 وحتى 6/3/2023 تاريخ بلوغ السن القانونية.

كما أصدر قراراً بتعيين الدكتورة منى أحمد حسن وهبه رئيساً لمجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب اعتباراً من 1/8/2021 وحتى 29/12/2021 تاريخ بلوغ السن القانونية.