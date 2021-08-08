الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«جنايات سوهاج» تُصدر أحكامًا رادعة ضد متهمين في قضايا مخدرات وضرب

أحكامًا رادعة
أحكامًا رادعة

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، أحكامًا بالسجن والسجن المشدد، اليوم الأحد، على عدد من المتهمين في قضايا ضرب وإيذاء بدني واتجار بالمخدرات.

وقضت المحكمة جنايات سوهاج اليوم، برئاسة المستشار عماد سامى، وعضوية المستشارين شريف الزاوى، بمعاقبة جزار بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم طهطا.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الحالي، بدائرة قسم طهطا، عندما وجهت النيابة للمتهم تهمة الاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من مسكنه مكانا لإخفائها، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

كما قضت ذات المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في "الحشيش" بدائرة قسم طهطا.

ترجع  أحداث الواقعة إلى شهر أبريل من العام الحالي، ووجهت النيابة للمتهم عاطل، تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار بدائرة قسم طهطا، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

وقضت المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بالتعدى بالضرب على شخص وإحداث عاهة مستديمة له، بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث الواقعة إلى يوليو من العام الماضى، بدائرة مركز طهطا، ووجهت النيابة للمتهم تهمة التعدى بالضرب على أحد الأشخاص باستخدام عصا "شوم"، وأحدث له عاهة مستديمة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

الجنايات سوهاج حشيش 3 سنوات محكمة الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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