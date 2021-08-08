موريتانيا: نعيش موجة خطيرة من كورونا

قال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، إن بلاده تعيش حاليا موجة خطيرة ومخيفة من جائحة كورونا (كوفيد 19)، مشددا على عدم التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلن عنها بخصوص مواجهة الفيروس.



وأضاف الوزير - في تصريحات للصحفيين في نواكشوط، خلال جولة استطلاعية في مناطق من العاصمة (نواكشوط) - أن السلطات الموريتانية ستتخذ إجرءات ردعية وعقابية، "كالحبس والغرامات" لردع المخالفين وإلزام الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية في كل مكان.



ودعا الوزير، الموريتانيين إلى المساهمة في حماية "أنفسهم ووطنهم من مخاطر هذه الجائحة".



وتشهد موريتانيا حاليا موجة ثالثة من فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل7 وفيات و361 إصابة جديدة بكورونا في مناطق مختلفة من البلاد، ليصل اجمالي حالات الاصابة في البلاد إلى 27 ألفا و957 حالة، وهي وتيرة سريعة مقارنتها بمعدل تسجيل الإصابات والوفيات منذ بداية الجائحة في البلاد.



وعلى صعيد طالبت هيئة العلماء الموريتانيين - في بيان نشر اليوم - إلى تقليص أعداد المصلين في صلاة الجمعة والجماعة، وإقامتمها بأقل عدد ممكن فقها، بالإضافة إلى دعوة غير الملاصقين للمساجد إلى الصلاة في بيوتهم.



وطالب البيان بالابتعاد عن التجمع في المناسبات الاجتماعية والاكتفاء بالتهنئة والتعزية بالهاتف.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.