الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

4 شعراء عامية ينشدون قصائدهم لأول مرة على منصة بيت الشعر بالأقصر (صور)

منصة بيت الشعر بالأقصر
منصة بيت الشعر بالأقصر

نظم بيت الشعر بالأقصر أمسية شعرية لشعراء العامية المصرية، وهم أحمد خطاب من الجيزة، ومحمد المصري من أسوان، ومحمود البنا من الشرقية، ووائل فتحي من القاهرة.

قدم الأمسية الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، وذلك في تمام السابعة مساء أمس السبت.

بدأت الأمسية بالشاعر أحمد خطاب، والذي قال من شعره:

لما تمشوا ف جنازتي
رددوا شِعري
ربما تشوفوا الغلابة
أو تشوفوا حرفي طابع فوق سحابة
ربما تبتسمواوتقولوا : ألف رحمه ونور عليه
كان بيحلم يبقى شاعر
كان يلم الشعر م الشارع
كان لما يكتب نص
ينهج م الكتابة
ماشية الجنازة صفوف
والشعرا مبتسمين
وأنا كنت باكتب ف القصيدة لجلُكُمْ
كل النواقص بشِعري
كملتها بشعرُكُمْ
اكتبوا ف الموت بِموت .. يطوِّل عمرُكُمْ
يمكن ساعتها تشوفوا الموت مكيدة
" قال ربي ارجعون " 
لعلي أكتب قصيدة .

ثم تلاه الشاعر محمد المصري، والذي قال من شعره: 

خبط علي الباب خبطته المشتاقة
والفجر شقشق من شقوق الحيط 
أنا قُمت أرحب بالضيا وغنيت 
لا حسبت ميل الزمن.. ولا م الوجع مليت 
وفردت جسمي عل الزمن.. منتشي 
وقولت ياليل..
لم السواد واختشي 
هفهف شراع المركبة نهارها 
والأرض ضاحكة بطرح نوارها 
والشمس فاردة كل أنوارها 
الحزن شاف الميدان بالدم متحني
نكس رايته وخد ضبابه ومشي

ثم تلاه الشاعر محمود البنا، والذي قال من شعره:

"وقليل يا عبَّاسط يا سيد أحمد ..
حظك قليل زي الدهب في إيديا
وجميل هوا الصبحية يوم المشهد
والشمس ظاهرة و طاهرة و مندِّية
خليتلي إيه م الزهد و أنتا بتزهد !
يا كنت زاهد سيرة و منادية ،
يا قلت في الحيرة مالا يُحمَد 
دي دنيا ولَّا مركبة معدية ؟
دنيا يا عبَّاسط يا سيد أحمد 
مركب ورق.. مسافر الأبدية
وانا شفت إيه فـ البُعد غير المعبد .. 
مهدود على أحزانك العادية"

ثم اختتمت الأمسية بالشاعر وائل فتحي، والذي قال من شعره:

إجري
حصَّل نُصك الهربان؛
مش وقته تختبر اللي بينا من وعود
أو ذكريات الصبح بينا ودوام السواد
-صدقني وقت الشدة.. مابيسترش-
إكفي العناد ع الأرض،
واكتم صريخ الدوافع..
ادفني قبل الدم ما يهيج ف النواحي،
ومايبانش اتجاه
سيبني عاهة مستديمة
في وش الحياة.

منصة بيت الشعر بالأقصر
منصة بيت الشعر بالأقصر
منصة بيت الشعر بالأقصر
منصة بيت الشعر بالأقصر
منصة بيت الشعر بالأقصر
منصة بيت الشعر بالأقصر
منصة بيت الشعر بالأقصر
منصة بيت الشعر بالأقصر
منصة بيت الشعر بالأقصر
منصة بيت الشعر بالأقصر
منصة بيت الشعر بالأقصر
منصة بيت الشعر بالأقصر
منصة بيت الشعر بالأقصر
منصة بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر أمسية شعر عامية الشاعر أحمد خطاب الشاعر وائل فتحي الشاعر محمود البنا الشاعر محمد المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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