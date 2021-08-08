تركيا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 112 وفاة و25 ألفا و100 إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.





وأشارت الوزاة في بيان أوردته وكالة الأناضول للأنباء إلى أنه تم تسجيل شفاء 6 آلاف و758 حالة.



وعلى صعيد اللقاحات في البلاد، أوضحت الوزارة أن معدل التطعيم بالجرعة الأولى بلغ 15ر67 في المئة للبالغين فوق 18 عاما، فيما وصلت نسبة متلقي الجرعة الثانية 46.20في المئة.



وبلغ إجمالي الجرعات الأولى والثانية والثالثة المقدمة في تركيا 75 مليونا و857 ألفا و.256

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.