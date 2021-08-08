الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مسجل خطر وبحوزته 30 طربة حشيش بالغربية

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

تمكن ضباط وأمناء كمين شبرا العلوى التابع لدائرة سمنود، من ضبط مسجل خطر وبحوزته 30 طربة حشيش بقصد الإتجار فيهم.

وتلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مباحث مرور سمنود، بورود بلاغ من قوة مرور شبرا العلوى باشتباههم فى أحد الأشخاص يدعى "م. ا .ع" فى الثلاثينات من العمر وعند تفتيشه كان بحوزته 30 طربة حشيش، وبالتحقيق معه تبين أنه مسجل خطر وكان فى طريقه إلى محافظة أسيوط لتسليم المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والتحفظ على المواد المخدرة، وإيداعه فى ديوان عام قسم سمنود، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.
 

العثور على جثة شخص داخل الحمامات العمومية بمدينة زفتى

كما عثر أهالي مدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، على جثة شخص في العقد الخامس من العمر  داخل أحد الحمامات العمومية بالمدينة.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص داخل أحد الحمامات العمومية بمنطقة كوبري الفرنساوي بمدينة زفتى.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الامنية وضباط مباحث قسم شرطة زفتى إلى مكان الواقعة وكشفت التحريات أن الجثة لشخص في العقد الخامس من العمر يدعي ع ع ا ا 42 سنة صاحب مقهى ومقيم بمدينة زفتى.


تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ تكثيف جهود البحث لمعرفة سبب الوفاة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

ضبط مسجل خطر وبحوزته شهيد طربة حشيش بقصد الاتجار فيهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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