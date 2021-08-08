الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «القوى العاملة».. تسوية مستحقات مصري بالسعودية وتعيين 526 شاباً بالمنيا

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم السبت، العديد من الأحداث الهامة، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية المستحقات المالية لمواطن مصري وافته المنية وهو على رأس العمل بإجمالي 263 ألفًا و486 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل مليونًا و104 آلاف و584 جنيهًا مصريًا.

https://www.dostor.org/3532596

 

كما أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، عن تعيين 526 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2520 شاباً، وتوفير 336 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

https://www.dostor.org/3532609

 

وعلى جانب، آخر قال وليد الإمام، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يوليو الماضي، بالتفتيش على 380 منشأة، فضلًا عن القيام بـ9 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 163 محضر سلامة وصحة مهنية و14 حالة غلق إداري و12 ندوة توعية (اعرف - إحمي نفسك)، فضلاً عن بحث 44 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

https://www.dostor.org/3532622

 

واستأنفت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، التي تنظمها الوزارة، بمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، لتوعية أطرف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج.

حضر المبادرة 100 عامل ومسئولي الموارد البشرية ومسئولي السلامة والصحة المهنية وأعضاء اللجان النقابية بالمنشآت والشركات، تحت عنوان: "الحوار المجتمعي حول قانون العمل والقوانين ذات الصلة"، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

https://www.dostor.org/3532768

حصاد وزارة القوى العاملة اليوم وزير القوى العاملة محمد سعفان تسوية المستحقات المالية لمواطن مصري مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا كعب العمل السلامة والصحة المهنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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