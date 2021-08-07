السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 526 شابًا بالمنيا خلال يونيو

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بتعيين 526 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2520 شاباً، وتوفير 336 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وقال وزير القوى العاملة، إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني، بتقييم 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 823 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 624 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2607 شاباً، وتوفير 850 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

 

وكانت المديرية قامت في مجال التدريب المهني خلال شهر يونيو الماضي، بتقديم 12 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 622 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، قامت بتعيين 512 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 3381 شاباً، وتوفير 800 فرصة عمل، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

وقامت المديرية خلال شهر مايو الماضي، في مجال التدريب المهني، بتقديم 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 344 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

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