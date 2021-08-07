«الدستاوي» يتفقد العمل داخل شركة القناة لتوزيع الكهرباء

تفقد الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ في الشركة القابضة لكهرباء مصر لشركات التوزيع العمل داخل ديوان عام شركة القناة لتوزيع الكهرباء في محافظة الإسماعيلية.

واستقبل الدستاوي المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، وتفقدا صالة التشغيل الخاصة بكل من مركز المعلومات الرئيسي لشركة القناة، وكذلك مركز المعلومات التبادلي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال شهر طبقا لأحدث وسائل ونظم الاتصال والتكنولوجيا الحديثة.

كما تفقد مركز خدمة الإبلاغ عن الأعطال ١٢١، حيث استمع إلى شرح من العاملين بها عن كيفية تلقي البلاغات وكيفية متابعة البلاغات، وتفقد مبنى التحكم الرئيسي بالشركة ثم عقد اجتماع مطول مع قيادات الشركة.