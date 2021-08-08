جد البطلة فريال أشرف: أول مرة بنت من قريتنا تحصد جائزة وتشرف مصر

قال قرني القط، جد البطلة فريال أشرف بنت قرية تلات التابعة لمركز الفيوم، إنه حفيدته شرفت القرية وهي فتاة موهوبة منذ صغرها، ومجتهدة وتتمتع بتلك الشهرة.

وأضاف القط، خلال حديثه في البث المباشر مع "الدستور"، أن فريال أشرف أصولها وجدودها من قرية تلات بالفيوم، ولكن والدها ووالدتها انتقلا للعيش في القاهرة، بسبب عملهما ودراسة الأبناء، وأنها الابنة الوحيدة على ولدين، مشيرًا إلى أن البطلة تأتي للقرية مع والدها في المناسبات فقط.

وهنّأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأوليمبياد طوكيو 2020.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر «تويتر»: «أتقدم بالتهنئة لابنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأوليمبياد طوكيو 2020، إنه إنجاز جديد يدعو للفخر، ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات».

وأضاف الرئيس السيسي: «فخور بابنتي فريال أشرف، وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية».

وأحرزت فريال أشرف أول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها في نهائي مسابقة الكوميتيه للسيدات وزن 61 كجم ضمن منافسات الكاراتيه.

وأصبحت فريال سادس رياضي مصري يحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو، ومحمد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية، وجيانا لطفي في الكاراتيه، وجميعهم حصدوا ميداليات برونزية، بالإضافة إلى أحمد الجندي الذي تألق في منافسات الخماسي الحديث لينال الميدالية الفضية.

ونجحت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه، فى التأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو بعد التعادل مع بطلة الجزائر فى المباراة الأخيرة بدور المجموعات، وتضمن لمصر ميدالية فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.