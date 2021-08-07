السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أمور عليك مراعاتها عند استخدام الأنسولين لعلاج مرضى السكري

انسولين
انسولين

يعد مرض السكري حالة مزمنة تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ونستعرض فى السطور التالية كيفية التحكم في مستوياتك والحفاظ على صحتك، فالأنسولين الذي كان علاجًا بارزًا لمرض السكري، يستلزم فحص مستويات السكر في الدم قبل وجبات الطعام، ثم يحدد سكر الدم قبل الوجبة جرعة الأنسولين، وهذا النهج مثيرًا للجدل بشكل متزايد حيث كشفت المزيد من الأبحاث أنه يمكن أن يفشل في تحسين السيطرة على نسبة السكر في  الدم، بحسب موقع health.

يتطلب علاج الأنسولين فحص مستويات الجلوكوز في الدم نحو 4 مرات في اليوم قبل كل وجبة كلما ارتفع مستوى السكر في الدم ، زاد الأنسولين الذي ستحتاج إليه على الأرجح لإعادة مستويات السكر في الدم إلى المعدل الطبيعي 

عادةً ما يتضمن نظام الأنسولين فحص مستويات الجلوكوز في الدم باستخدام مقياس الجلوكوز قبل الوجبة بـ 15 دقيقة وقبل موعد النوم بـ 15 دقيقة، ونعرض لكم فيما يلي مساوئ إستخدام  الأنسولين لعلاج السكري.

الأنسولين غالبا ما يتسبب تقلبات في مستويات السكر في الدم، ويرجع ذلك إلى أن العديد من المقاييس مصممة لتصحيح مستويات السكر المرتفعة في الدم قبل الوجبة فقط ، وقد لا تفسر ارتفاعها بعد الوجبة.

ووفقا لدراسة، فإن العلاج بالأنسولين يمكن أن يسبب انخفاضات غير متوقعة في مستويات السكر في الدم، ويحتاج الأشخاص الذين يستخدمون الأنسولين إلي فحص مستويات الجلوكوز في الدم 4 مرات أو أكثر يوميًا وفقًا لجدول وجباتهم.

مع العلاج بالأنسولين تحتاج إلى تناول وجباتك في نفس الأوقات تقريبًا كل يوم والحفاظ على تناسق تناول الكربوهيدرات حتى يكون العلاج فعالًا، ويجب مراقبة الاختلافات في مستويات النشا حيث يمكن أن يؤثر ذلك على متطلبات الأنسولين الخاصة بك.

الأنسولين السكري علاح مرض السكر فوائد الأنسولين أضرار الأنسولين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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