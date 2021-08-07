السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إجازتك تمر سريعًا.. كيف تجعلها تتباطأ لأكثر وقت ممكن؟

الاجازة
الاجازة

قد تشعر كما لو أن الصيف الذي مررت به، عندما كنت طفلًا كان تقريبًا أبديًا ستفقد عددًا من الأيام، لكن كشخص بالغ قد تختفي الإجازات في غمضة عين، وتؤثر هذه الظاهرة على معظم الناس وهناك عدة أسباب  لحدوثها.

بطبيعة الحال هذا يجعل مرور الوقت يبدو أسرع كثيرًا، كما أوضح عالم النفس بيتر مانجان وفقًا لمجلة نيو ساينتست، لكن يبدو أن الإجازات على وجه التحديد، لا تزال تمر بسرعة أكبر من الأوقات الأخرى في  حياتنا.

التوقع هو السبب في أن إجازاتك تبدو أقصر، حيث يشارك الكثير من الأشخاص هذا الإحساس بالإجازات التي دائمًا ما تشعر باختصارها، يمكن للإحساس بنفاد الوقت أن يغير الطريقة التي تخطط بها وتنفقها في الرحلات، مما يؤدي إلى إهدار المزيد أو التسوق بشكل إلزامي.

الناس يميلون إلى افتراض أن الأحداث الممتعة، مثل الإجازات، ستمر بسرعة كبيرة، وفي الوقت نفسه، فإن التوق إلى شيء ما يجعل الوقت الذي يسبق هذا الحدث يبدو وكأنه يطول.

يعد التركيز على المدة الفعلية، أو بعبارة أخرى المدة التي سيستغرقها فى الإجازة، على الرغم من أن الأمر يبدو تافهًا وواضحًا، إلا أننا غالبًا ما نعتمد على مشاعرنا الذاتية  وليس المقاييس الموضوعية للوقت، عند تحديد المدة التي ستقضي بها الإجازة لفترة من الوقت وكيفية استخدامها على أفضل وجه.

يوصي الباحثون بتذكر عدد الأيام التي ستستغرقها إجازتك عندما تتطلع إلى رحلتك القادمة وربما حتى التركيز على الساعات أو الدقائق، حتي تشعر بقيمة الوقت الذي تقضيه بشكل أكبر وبالتالي ستتمكن من الإستمتاع لأطول فترة ممكنة.

الإجازة الاستمتاع المدة الوقت التخطيط التوقع

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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