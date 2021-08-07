الأنبا توما حبيب يدشن أسبوع الصلاة من أجل الكاهن

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أن الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، دشن أسبوع الصلاة من أجل الكاهن، بمشاركة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي للإيبارشية، وكهنة الإيبارشية، بقاعة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج.

وقال الأنبا باخوم نصيف النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية والمتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية في مصر في بيان رسمي صدر عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إنه تُعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في كنيستنا القبطية الكاثوليكية، حيث تم اختيار الاسبوع الأول من أغسطس ليكون أسبوع الصلاة من أجل الكهنة، الذي يحل فيه عيد القديس جان ماريه ڤيانيه والمعروف بخوري أرس، كما اختيرت الجمعة الأولى من أغسطس لتكون يوم الكاهن بالإيبارشية، بهدف التوعية بدور الكاهن وأيضًا مدى احتياجه لتعضيد المؤمنين بالصلاة من أجله.