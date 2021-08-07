العراق يسجل 7973 إصابة و59 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة العراقية 7973 إصابة جديدة و59 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، و9112 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء العراقية - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و704 آلاف و363 حالة، والوفيات إلى 19 ألفا و146 حالة، والشفاء إلى مليون و520 ألف حالة، بنسبة 89.2%.



وأشارت الوزارة إلى تلقي 15 ألفا و164 شخصا للقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي من تلقوا اللقاح مليونين و115 ألفا و456 شخصا.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.



و تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

و قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

و تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.