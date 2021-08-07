السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مستريح جديد نصب على المواطنين فى 5 ملايين جنيه بالمطرية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 5 ملايين جنيه منهم بزعم استثمارها.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (مدرس- مقيم بالقليوبية- له معلومات جنائية) بالنصب على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال "تسمين المواشى" مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بتسديد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه حال تواجده بمحيط المدرسة محل عمله بدائرة قسم شرطة المطرية، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المُشار إليه مقابل أرباح، وأقر بارتكابه 19 واقعة نصب، بإجمالى مبالغ مالية مُستولى عليها بلغت 5 ملايين جنيه.. باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة النصب 

وفي سياق منفصل، ووفقا للمادة (336)، يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مُخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

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