السبت 07 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية: بورسعيد شهدت أولى التجارب للمنظومات ونجحت دائمًا

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قال اللواء محمود شعراوي ووزير التنمية المحلية، إن تداخل الشباب مع الجهات التنفيذية والتنسيق الجيد خلق التحاما بين المجتمع المدني والشباب والأجهزة التنفيذية في الدولة وكان نواة لمستقبل مشرق.

ولفت "شعراوي" إلى أن محافظة بورسعيد شهدت أولى التجارب للمنظومات وكانت دائما تنجح، وذلك لاستيعاب الشعب البورسعيدي والتجاوب مع المنظومات والمشروعات الجديدة.

وكان قد وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إلى مقر محافظة بورسعيد في مستهل زيارة يقوم بها نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء لافتتاح وتفقد عدداً من المشروعات الجديدة على أرض المحافظة وذلك بمناسبة الإحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة وفى إطار إبراز جهود الدولة على أرض محافظة بورسعيد.

وكان في استقبال اللواء محمود شعراوى عقب وصوله مقر ديوان عام المحافظة من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية .

ومن جانبه رحب محافظ بورسعيد بوزير التنمية المحلية، موجها الشكر له على متابعته المستمرة لمشروعات المحافظة، وتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ كبرى المشروعات القومية والخدمية التى تحقق الارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

ومن جانبه وجه وزير التنمية المحلية  الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيداً بجهوده والعمل الدؤوب والمتواصل لخدمة أبناء المحافظة و تنفيذ خطط التنمية فى كافة القطاعات ، حتى وصلت بورسعيد لهذه المرحلة من التقدم الحضارى.

وتشمل زيارة وزير التنمية المحلية لبورسعيد عقد اجتماع بديوان عام المحافظة لاستعراض تطورات الأعمال بعدد من المشروعات الخدمية ، يعقبها جولة لمحافظ بورسعيد برفقة وزير التنمية المحلية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الكبرى الخدمية والتنموية التى شهدتها بورسعيد مؤخراً.

وزير التنمية المحلية بورسعيد محافظ منظومة

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وائل لطفي

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