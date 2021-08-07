ودعت جمهورها بمشهد الموت.. دلال عبد العزيز تبكى الجميع للمرة الثانية

رحلت الفنانة دلال عبد العزيز، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي.

وكانت دلال عبد العزيز قد أصيبت بفيروس كورونا عقب عودتها من لبنان وأثناء تصوير مشاهدها بمسلسل “عالم موازي” الذي تم تأجيله إلى أجل غير مسمى بعد إصابتها وأفراد أسرتها خلال شهر رمضان الماضي.

ويبدو ان الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز كانت على موعد مع الموت، حيث ودعت جمهورها في شهر رمضان الماضي من خلال مشهد موت عطية وهي الشخصية التي قامت بأداء دورها في مسلسل “ملوك الجدعنة” في رمضان الماضي والتي تفاعل معها الجمهور وتأثر بها بشدة.

وشهدت الحلقة 18 من مسلسل "ملوك الجدعنة" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد مشهدا مؤثرا للفنانة دلال عبد العزيز وانتهت الحلقة بوفاة عطية، التي ودعت ابنها سرية ونظرت إلى السماء وابتسمت وهي تتحدث عن جمال ما ترى في لحظاتها الأخيرة في مشهد أبكى الجمهور بشدة لتعيد اليوم إلى الاذهان هذا المشهد من جديد.

وشارك دلال عبد العزيز في بطولة مسلسل “ملوك الجدعنة” كل من النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز رحلت عن عالمنا قبل قليل بعد صراع مع تبعيات فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن الإعلامي رامي رضوان الخبر قبل قليل على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب رامي “أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما”.