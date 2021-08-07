السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ودعت جمهورها بمشهد الموت.. دلال عبد العزيز تبكى الجميع للمرة الثانية

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

رحلت الفنانة دلال عبد العزيز، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي. 

وكانت دلال عبد العزيز قد أصيبت بفيروس كورونا عقب عودتها من لبنان وأثناء تصوير مشاهدها بمسلسل “عالم موازي” الذي تم تأجيله إلى أجل غير مسمى بعد إصابتها وأفراد أسرتها خلال شهر رمضان الماضي. 

ويبدو ان الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز كانت على موعد مع الموت، حيث ودعت جمهورها في شهر رمضان الماضي من خلال مشهد موت عطية وهي الشخصية التي قامت بأداء دورها في مسلسل “ملوك الجدعنة” في رمضان الماضي والتي تفاعل معها الجمهور وتأثر بها بشدة.

وشهدت الحلقة 18 من مسلسل "ملوك الجدعنة" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد مشهدا مؤثرا للفنانة دلال عبد العزيز وانتهت الحلقة بوفاة عطية، التي ودعت ابنها سرية ونظرت إلى السماء وابتسمت وهي تتحدث عن جمال ما ترى في لحظاتها الأخيرة في مشهد أبكى الجمهور بشدة لتعيد اليوم إلى الاذهان هذا المشهد من جديد.

وشارك دلال عبد العزيز  في بطولة مسلسل “ملوك الجدعنة” كل من النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز رحلت عن عالمنا قبل قليل بعد صراع مع تبعيات فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن الإعلامي رامي رضوان الخبر قبل قليل على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب رامي “أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما”.

دلال عبد العزيز الفنانة دلال عبد العزيز وفاة دلال عبد العزيز وفاة الفنانة دلال عبد العزيز موعد جنازة دلال عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

موعد انكسار الموجة الحارة وطرق الوقاية منها

حقيقة السماح لطلاب الثانوية العامة بفرصة ثانية للامتحان حال الرغبة فى تحسين مجموعهم

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقصف عدة مواقع فى قطاع غزة ويلحق أضرارًا بالممتلكات

«الخارجية اللبنانية» ترفع شكوى ضد الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينفى قصف غزة