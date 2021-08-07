آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى شهر أغسطس 2021 من الكلمات البحثية التي تلقى رواجا هائلا عبر مؤشرات البحث حتى حصدت نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لرغبة الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات في دفع الفاتورة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول مواعيد السداد ورابط وخطوات الاستعلام الإلكتروني عن الفاتورة.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى شهر أغسطس 2021

لم يتبق سوى أسبوع فقط في المهلة التي تمنحها عملاء الشركة المصرية للاتصالات we لسداد فاتورة شهر يوليو والتي تنتهي في 14 أغسطس الجاري، حيث صدرت الفاتورة يوم 15 يوليو الماضي حيث تعطي الشركة شهرًا كاملا كمهلة للسداد فيما يتم تحويل خط التليفون الأرضي إلى النظام الاستقبال يوم 15 أغسطس، ويتم تطبيق الغرامة على المتقاعسين عن السداد يوم 15 سبتمبر المقبل، حيث يتم رفع الخط مؤقتًا من الخدمة لحين سداد الفاتورة والغرامة المالية، وبالإضافة إلى جميع خدمات الانترنت المنزلي التابعة لخدمات التليفون الأرضي.

رابط و خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن من خلال الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات we من خلال هذا الرابط (من هنا) الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021 وذلك قبل انتهاء مهلة السداد التي يتم منحها للعملاء وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات (من هنا)

الضغط على الاستعلام عن الفاتورة

تحديد الفاتورة المطلوب سدادها ( يوليو، سبتمبر، ديسمبر، مارس)

كتابة بيانات صاحب الخط المتعاقد مع الشركة ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

كتابة كود المحافظة

كتابة رقم التليفون الأرضي

الضغط على زر الإستعلام

ظهور إجمالي قيمة المبلغ المراد دفعه بالتفصيل

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طرق سداد فاتورة التليفون الأرضى

يبحث الكثير من عملاء الشركة المصرية للاتصالات عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى شهر أغسطس 2021 وطرق السداد الإلكترونية قبل انتهاء فترة المهلة حيث يمكن السداد عن طريق مراكز الشركة المصرية للاتصالات WE ماكينات الصرف الآلي للبنوك ومصاري ومكاتب البريد و خدمة فودافون كاش وخدمة فوري وخدمة سداد وخدمة Bee وخدمة خدماتي وخدمة أمان وخدمة ممكن.