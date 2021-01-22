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منوعات

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى قبل توقيع الغرامة

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:25 م
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
هبة محمد
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آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي قبل توقيع الغرامة، تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت يوميًا "جوجل " من قِبل المواطنين عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي 2021، وذلك عقب إصدار شركة المصرية للاتصالات فاتورة شهر يناير، وعن الموعد الأخير لسداد فاتورة التليفون الأرضى قبل توقيع الغرامة على المتأخرين في الدفع.

ويعرض لكم "الدستور" في تقريره كل التفاصيل والمعلومات التي تخص آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي قبل توقيع الغرامة، وكيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى إلكترونيًا، وذلك وفقًا لقرار شركة المصرية للاتصالات we.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى قبل توقيع الغرامة

أصدرت شركة المصرية للاتصالات we الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأرضى فى يوم 15 يناير 2021 الجاري عن إجمالي قيمة الاستهلاك (شهر أكتوبر- شهر نوفمبر- شهر ديسمبر)، على أن تستمر مهلة السداد إلى 14 فبراير المقبل دون دفع غرامة التحالف عن سداد الفاتورة التي حددتها شركة we والمحددة بـ 10 جنيهات كحد أدنى على قيمة الفاتورة، على أن تبدأ الشركة في تغير نظام التليفون الأرضى إلى استقبال فقط خلال شهر آخر من انتهاء مهلة الدفع وبعدها تقطع الحرارة عن الخط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى إلكترونيًا

ويمكن لعملاء شركة المصرية للاتصالات الدخول عبر الموقع الرسمى للشركة قبل آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي إلكترونيًا للاستعلام عن إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية، باتباع الخطوات التالية:

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا: billing.te.egar-EG

1 - تسجيل الدخول عبر موقع شركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط التسجيلي.

2 - ثم يقوم صاحب الخط الأرضي في كتابة بياناته وهي كالتالى (رقم التليفون الأرضى- وكود المحافظة التابع لها العميل ).

3- ثم يقوم العميل بالضغط على كلمة فاتورة التليفون الأرضى.

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وأطلقت شركة المصرية للاتصالات we، خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا، لتوفير الوقت والعبء على المواطنين، لذلك تلتزم الشركة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

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