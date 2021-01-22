آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى قبل توقيع الغرامة

وأطلقت شركة المصرية للاتصالات we، خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا، لتوفير الوقت والعبء على المواطنين، لذلك تلتزم الشركة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.