السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 7 أغسطس 2021

الدولار
الدولار

يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث الإلكتروني جوجل عن سعر الدولار الأمريكي في مصر بشكل لحظي  مقابل الجنية المصري اليوم، لذلك تنشر "الدستور" أسعار صرف الدولار اليوم السبت الموافق 7 أغسطس 2021 مقابل الجنية المصري داخل البنوك.

 

واستقر سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم السبت أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية.

 

واستقر سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت في البنك الأهلي وبنك مصر و عند سعر 15.64 جنية  للشراء و 15.74 للبيع، وفي بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي CIB سجل 15.65 جنية للشراء و 15.75 جنية للبيع وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر الصرف ليكون 15.65جنية للشراء و 15.75 للبيع.

 

وتنشر "الدستور" سعر صرف العملات في كافة البنوك المصرية  والسوق المصرفي وتشمل تحديث فوري للأسعار فور تغييرها في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي بشكل لحظي. 

 

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنية للبيع 

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلى 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع 

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع 

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع 

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع 

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.67 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

الدولار سعر الدولار سعر الدولار أمام الجنيه البنوك المصرية السوق المصرفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

ننشر أول صور لمركب الملك خوفو قبل مغادرة المنطقة الأثرية بالهرم

حرارة شديدة يعقبها انخفاض.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية اللبنانية» ترفع شكوى ضد الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينفى قصف غزة

«يونيفيل»: نعمل مع الأطراف اللبنانية والإسرائيلية لمنع الوضع من الخروج عن السيطرة