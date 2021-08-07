وزير التربية والتعليم يوجه رسالة هامة للمعلمين وأولياء الأمور

نشر الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، منشورًا هامًا لشركة ديسكفري إديوكاشن وجهت في رسالة هامة للمعلمين وأولياء الأمور، تؤكد فيها دعم سياسة الوزارة ورفع كفاءة المعلمين ومساندة أولياء الأمور.

وأضاف المنشور: «ولأن صفحتنا تحرص دائمًا على المصداقية مع متابعيها، فإنها تؤكد ما نشره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من أن كل ما يُنشر عن مناهج الصف الرابع الإبتدائي لا تتعدى كونها تكهنات تسبق مراحل الإعداد النهائي للمناهح، والتي لازالت في مراحل المراجعة والتنقيح».

وتابع منشور ديسكفري إديوكاشن، الذي نشره وزير التربية التعليم: «وتنوه صفحتنا أيضًا أن هذه التوقعات تُخرج الكثير من مضامين مناهج التعليم 2.0 عن سياقها، ويعلم بهذه الحقيقة كوادر الوزارة من معلمي وموجهي التعليم 2.0، والتي تكون بعيدة كل البُعد عن أفكار وممارسات مقررات الصف الرابع في النظام القديم».

وأهاب المنشور بالمعلمين وأولياء الأمور تحري الدقة وانتظار الإعلان الرسمي عن المناهج من قبل الوزارة بعد اعتمادها بشكل نهائي، حتى لا تكون مشاركًا في نشر الإشاعات، ومتابعة المعلومات من قنواتها الرسمية».

وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل، على الصور المتداولة من المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي وهى موجودة على روابط مزورة في أسفل الصفحات المتداولة.

وقال «شوقي»: «هذه الصور المتداولة من كتب خارجية لشركات غير مرخصة تسرق الملكية الفكرية من أجل الحصول على أموال أولياء الأمور، وما تنشره هو نسخ قديمة مزورة من المناهج من مراحل أعدادها المختلفة وليس هذا هو كتاب الوزارة القادم والذي تم إدخال تعديلات كبيرة عليه وما يزال في مرحلة المراجعة».

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة سوف تعلن عن كل كتب الصف الرابع الابتدائي عند اكتمالها، وكل ما يتم نشره مسروق بالكامل، وقد تم إبلاغ المصنفات الفنية لتعقب الموقع أعلاه، وعدد من ناشري الكتب الخارجية وسارقي حقوق الملكية الفكرية.

وأكد أن الوزارة تفخر بمستوى الكتب الجديدة للصفوف الأولى، وبالذات الصف الرابع الابتدائي، مشيرًا إلى أنه لن يتم الصمود أمام تغول بعض أصحاب مافيا الكتب الخارجية، وأنه سيتم التعامل معهم بالقانون.