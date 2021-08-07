خطيب قاتلة «فتاة المول»: «مليش علاقة بالقضية»

أكد أحمد فؤاد الجميل، خطيب نورهان والشهيرة بـ"نور"، قاتلة صديقتها الممرضة نجلاء العاملة بأحد عيادات العيون بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أنه الآن داخل منزله ولا علاقة له بحادث قتل الممرضة.

وقال "الجميل"، خلال بث مباشر تم بثه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "أنا أحمد فؤاد الجميل أنا الآن داخل منزلي وأنا مليش أي علاقة بالقصة دي وشكرا لكل الناس اللي ووقفوا بجواري".

وتمكن ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة، من كشف لغز العثور على جثة ممرضة داخل عيادة طبيب عيون بمدينة كفر الدوار، حيث تبين إن وراء ارتكاب تلك الجريمة المؤسفة صديقة المجنى عليها، بمساعدة اثنين من بلدتها، من أجل العمل بعيادة الأسنان مكانها.





"حرام عليكي .. حوشى عني"، كانت آخر كلمات "نجلاء بدوي"، صاحبة الـ 25 عامًا ضحية الغدر بمدينة كفر الدوار، على يد صديقتها التي استعانت بشخصين لسرقتها للحصول على مكانها في العمل بعيادة طبيب عيون.

وتوصل فريق البحث الجنائي المكلف لكشف غموض الحادث، إلى أن وراء قتل المجني عليها نجلاء بدوي، صديقتها وتدعي "نورهان" والشهيرة بـ "نور" واثنين آخرين أحدهم من أقارب المتهمة يدعى "محمد" وصديقه "أحمد" مقيمين بمركز كفر الدوار، وأن الدفع وراء ارتكاب الجريمة هو السرقة والانتقام من المجني عليها لرغبة صديقتها في العمل بدلا منها في العيادة وسرقتها.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقالت الأولى صديقة للمجني عليها، إنه أثناء أداء المجني عليها الامتحانات بالكلية كانت تقوم بأعمالها فـي العيادة ولرغبتها فـي الاستمرار بالعمل بالعيادة بدلاً منها قررت التخلص منها بقتلها، وفي سبيل ذلك استعانت بالثاني (أحد أقربائها) والذي استعان بالثالث لارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالي لكلاً منهما، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

خطيب قاتلة كفر الدوار

وروت المتهمة الأولى في اعترافاتها تفاصيل الجريمة: "يوم الحادث ذهبت لـ نجلاء، في العيادة وجلست معها حوالي ربع ساعة وأحضرت لي كوبًا من العصير، وتبادلنا الحديث ثم أرسلت لـ “محمد وأحمد “، رسالة بأن العيادة خالية فحضر علي الفور للعيادة على أنهم مرضى، وحاولت مغافلتها والحديث معها في موضوع خاص حتى يتمكن محمد وأحمد من سرقة الإيراد الخاص بالعيادة ولكنها اكتشفت الأمر وأثناء صراخها، حيث قاموا بتكميم فمها حتى لا يسمع أحد صراخها".

وأوضحت المتهمة، أن المجني عليها نجلاء، استغاثت بها أثناء قيام "محمد وأحمد" بالاعتداء عليها ورددت عبارة "حرام عليكى حوشي عنى"، متابعة: "محمد وأحمد قاما بخنق نجلاء وضربها على رأسها وفور سقوطها على الأرض قمنا بالفرار من المكان".

وقد شهد مول شهير بمدينة كفر الدوار بالبحيرة جريمة مروعة داخل عيادة طبيب عيون، حيث أقدم المتهمون على قتل سكرتيرة الطبيب بطريقة بشعة، وقال شهود عيان إن المجني عليها تعرضت لحالة خنق وطعنات متفرقة عقب بلاغ من الأهالي يفيد العثور على سكرتيرة الطبيب المشار إليه، مقتولة وغارقة في بركة دماء داخل العيادة.