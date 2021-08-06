صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

حصلت الدستور على صورة جديدة لقاتلة فتاة داخل مول شهير فى كفر الدوار بالبحيرة مع المجني عليها.

وتمكن ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة، من كشف لغز العثور على جثة ممرضة داخل عيادة طبيب عيون بمدينة كفر الدوار، حيث تبين أن وراء ارتكاب تلك الجريمة المؤسفة صديقة المجنى عليها، بمساعدة اثنين من بلدتها، من أجل العمل بعيادة الأسنان مكانها.



"حرام عليكي .. حوشى عني"، كانت آخر كلمات "نجلاء بدوي"، صاحبة الـ 25 عامًا ضحية الغدر بمدينة كفر الدوار، علي يد صديقتها التي استعانت بشخصين لسرقتها للحصول علي مكانها في العمل بعيادة طبيب عيون.

وتوصل فريق البحث الجنائي المكلف لكشف غموض الحادث، إلى أن وراء قتل المجني عليها نجلاء بدوي، صديقتها وتدعي " نورهان" والشهيرة بـ "نور" واثنين آخرين أحدهما من أقارب المتهمة يدعي "محمد" وصديقه "أحمد" مقيمين بمركز كفر الدوار، وأن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو السرقة والانتقام من المجني عليها لرغبة صديقتها في العمل بدلا منها في العيادة وسرقتها.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وقالت الأولى صديقة للمجني عليها إنه أثناء أداء المجني عليها الامتحانات بالكلية كانت تقوم بأعمالها فـي العيادة ولرغبتها فـي الاستمرار بالعمل بالعيادة بدلاً منها قررت التخلص منها بقتلها وفي سبيل ذلك استعانت بالثاني (أحد أقربائها) والذي استعان بالثالث لارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالي لكل منهما، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وروت المتهمة الأولي في اعترافاتها: يوم الحادث ذهبت لـ “نجلاء“، في العيادة وجلست معها حوالي ربع ساعة وأحضرت لي كوبًا من العصير، وتبادلنا الحديث ثم أرسلت لـ “ محمد وأحمد "، رسالة بأن العيادة خالية فحضرا علي الفور للعيادة علي أنهما مرضي، وحاولت مغافلتها والحديث معها في موضوع خاص حتي يتمكن محمد وأحمد من سرقة الإيراد الخاص بالعيادة ولكنها اكتشفت الأمر وأثناء صراخها، قاموا بتكميم فمها حتي لا يسمع أحد صراخها.

وتابعت المتهمة، أن المجني عليها نجلاء، استغاثت بها أثناء قيام محمد وأحمد بالاعتداء عليها ورددت عبارة "حرام عليكى حوشي عنى"، مشيرة إلى أن محمد وأحمد قاما بخنق نجلاء وضربها علي رأسها وفور سقوطها علي الأرض قمنا بالفرار من المكان.

وقد شهد مول شهير بمدينة كفر الدوار بالبحيرة جريمة مروعة داخل عيادة طبيب عيون، حيث أقدم المتهمون على قتل سكرتيرة الطبيب بطريقة بشعة، وقال شهود عيان إن المجني عليها تعرضت لحالة خنق وطعنات متفرقة عقب بلاغ من الأهالي بالعثور على سكرتيرة الطبيب المشار إليه، مقتولة وغارقة في بركة دماء داخل العيادة.